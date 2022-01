Welk dieet is nu het meest efficiënt? Wetenschappers bogen zich over veertig diëten en goten ze in een ranking. Ze bogen zich voor het eerst ook over de hype van intermittent fasting en het zogenaamde ‘sirtdieet’, maar beide scoorden betrekkelijk laag. “Diëten die je kan volhouden, zijn de beste. Dat is met intermittent fasting en sirt niet het geval”, aldus experts.