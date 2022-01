Chayenne van Aarle: opgegroeid in een kasteel en op weg naar het kroontje van Miss België

Ze groeide op in kasteel Izegrim in Geraardsbergen. Met daaromheen een gigantisch domein met kamelen, lama’s, zebra’s en wat nog meer. De jeugd van Chayenne van Aarle (22) was op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Vandaag werkt ze als stewardess en is ze een van de finalisten voor het kroontje van Miss België 2022. “Je nooit beter voelen dan de rest, dat is de belangrijkste waarde die ik kreeg ingepeperd.”