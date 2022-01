Geen historische vier op vier voor Kobayashi in Vierschansentoernooi, Huber zorgt voor Oostenrijks feestje

De Oostenrijker Daniel Huber heeft donderdagavond in Bischofshofen de vierde en laatste manche van het wereldberoemde Vierschansentoernooi gewonnen. De thuisspringer bezorgde Oostenrijk een feestje op de slotdag van het toernooi, dat werd gedomineerd door de Japanner Ryoyu Kobayashi. Die won de voorbije dagen de overige drie wedstrijden en is afgetekend eindwinnaar.

Doet hij het opnieuw op doet hij het niet? Dat was de grote vraag vooraf in Bischofshofen. Hij, dat was Ryoyu Kobayashi. De 25-jarige Japanner kon de eerste atleet ooit worden die voor de tweede keer in zijn carrière alle vier manches van het Vierschansentoernooi in dezelfde editie op zijn naam zou schrijven. Kobayashi deed het een eerste keer in 2019. Voor hem waren enkel de Duitser Sven Hannawald (2002) en Kamil Stoch (2018) erin geslaagd om in eenzelfde editie de beste te zijn in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen.

© AFP

En ook deze kerstvakantie zegevierde Kobayashi in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen en won hij woensdag een eerste keer in Bischofshofen, dat door het slechte weer in Innsbruck twee keer gastheer speelde. Maar een dag later verving het de Japanner een flink stuk minder bij zijn bisnummer in de Oostenrijkse Alpenstad. Woensdag behaalde Kobayashi nog 291,3 punten, donderdag geraakte hij in twee beurten niet verder dan 277,8 punten. Goed voor een vijfde plek in de stand en de eindzege in het toernooi.

De dagzege ging naar een Oostenrijker. Daniel Huber verzamelde met sprongen van 136.5 meter en 137 meter in totaal 286,8 punten. Het was van 2015 geleden dat een Oostenrijker nog eens kon winnen in Bischofshofen.