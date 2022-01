“Dit is een grote sportieve en diplomatieke schande. Mijn zoon wordt behandeld als een crimineel, in een vuil hotel zonder spullen.” De familie van Novak Djokovic is razend dat de toptennisser in Australië in een “brak” hotel wordt opgesloten, ondanks zijn vrijstelling voor een coronavaccin. Hij blijft er nog minstens tot maandag zitten, tot een rechtbank over zijn lot beslist.