Halen/Diest

Vanaf dit jaar gebeurt het ophalen van huisvuil aan huis in Halen en Diest volgens de nieuwe formule Optimo van Limburg.net. In afwijking van de algemene regeling kunnen inwoners van Halen en Diest textiel niet alleen aan huis laten ophalen, maar het ook achterlaten in de containers van Lions Club Diest ten voordele van de vzw De Bremberg en de vzw Martine Van Camp.