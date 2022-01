Coronagevallen blijven zich opstapelen: ook STVV-coach Bernd Hollerbach geveld

Coach Bernd Hollerbach testte positief, net als zijn speler Wolke Janssens. Ook Lamine Cissé, de assistent van Hollerbach die de Franstalige spelers begeleidt, is besmet.

Hollerbach moest donderdag op training afgelost worden door zijn assistenten. Dennis Schmidt, Jurgen De Braekeleer, Sil Rouvrois en Sebastian Klein leidden de intussen fel gekrompen kern.

Qua transfers blijft het intussen windstil. Ex-Dortmund en -Manchester United-ster Kagawa wacht volgens Japanse media nog tot zijn administratie in orde is alvorens naar België af te reizen. CEO Takayuki Tateishi, die de transfer realiseerde in Japan, landde intussen op Haspengouwse grond. Technisch directeur Andre Pinto vertoeft momenteel in Brazilië om familiale redenen.