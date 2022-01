Expeditie Robinson-presentatrice deelt foto’s van huidziekte: “Ook zo mag ik er zijn”

Een zwart-wit foto van haar blote rug toont snel wat psoriasis precies is. De 31-jarige presentatrice wordt geplaagd door droge, rode vlekjes. “Onzeker. Boos. Jeuk. Krabben. Pijn. Sneeuw. Luipaard. Spikkels. Vlekjes. Dalmatiër: Psoriasis. Ik haat het, maar het hoort ook bij me”, schrijft ze er zelf bij. Ze liet een professionele fotograaf de ziekte vastleggen. “Dit keer wilde ik het vastleggen en omarmen. Ook deze kant van mezelf laten zien, want ook zo mag ik er zijn.”

Psoriasis is een ongeneeslijke auto-immuunziekte en veroorzaakt rode of droge plekken, die soms ook jeuken. De plekjes verdwijnen soms wel maar bij een opstoot staan ze er terug. Uitlokkende factoren zijn stress, infecties of gebruik van medicatie. De aandoening is niet besmettelijk. Naar schatting 300.000 Belgen hebben er last van.

De volgers van Kemper steken haar een hart onder de riem met lovende reacties. “Wat een heerlijke en eerlijke foto en wat dapper dat jij jezelf zo durft te laten zien. Je bent prachtig!”, schrijft iemand. “Stoer dat je je zo kwetsbaar op durft te stellen! You’re gorgeous!”, schrijft een ander.