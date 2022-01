De beruchte zwarte container van De container cup is opgedoken in het midden van het Koning Boudewijnstadion. Woestijnvis en Play4 zijn immers aan de opnames begonnen van het derde seizoen van het succesvolle televisieprogramma. Daarin nemen dertig nieuwe topsporters en acht verse bekende Vlamingen het tegen elkaar op in de gekende compacte zevenkamp, al is er wel een extra twist.