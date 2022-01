Eigenbilzen

In Eigenbilzen trokken Aster, Lisa en Jef gisteren verkleed als de drie wijzen voor Driekoningen van deur tot deur om daar met een muzikaal intermezzo centjes in te zamelen voor het kinderkankerfonds. “Ons achterneefje is vorige maand plots ziek geworden en kort erna overleden aan de gevolgen van een hersentumor. We hopen met onze rondgang het onderzoek naar kanker een beetje te kunnen steunen.”