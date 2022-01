Op skivakantie naar Oostenrijk? FFP2-mondmasker is er nu ook in openlucht verplicht

De Oostenrijkse regering heeft donderdag beslist het dragen van een FFP2-mondmasker buiten te verplichten in een poging de verspreiding van omikron in te dammen en om een nieuwe lockdown te voorkomen.

Het aantal nieuwe besmettingen per dag in het land met 8,9 miljoen inwoners steeg woensdag tot bijna 10.000, tegen ongeveer 3.000 begin januari. Kanselier Karl Nehammer sprak tegenover de pers van een “heel ernstige situatie” en van de “nieuwe uitdaging” die de uiterst besmettelijke omikronvariant vormt.

LEES OOK. Experts roepen op FFP2-masker te dragen: werkt dat dan zoveel beter? En hoeveel kost dat?

Het FFP2-masker, dat in Oostenrijk al verplicht is op het openbaar vervoer en binnen in openbare ruimtes, wordt vanaf volgende week ook verplicht op straat, vooral als geen 2 meter afstand kan worden gehouden, bijvoorbeeld in een wachtrij of voetgangerszone. Het masker sluit nauwer aan op het gezicht en filtert beter dan het chirurgische masker.

Voorts worden de controles op de vaccinatiepas opgevoerd, terwijl de quarantaineregels voor covidzieken en hun gezinsleden versoepeld worden om te vermijden dat de economie van het land stilvalt.

De regeringsleider sloot een nieuwe lockdown niet uit als de toestand in de ziekenhuizen zou verslechteren. De jongste lockdown eindigde op 12 december voor wie gevaccineerd is. De niet-gevaccineerden moeten nog altijd binnenblijven.