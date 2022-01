Ruim 500 Belgen veranderden in 2021 van geslacht

In 2021 hebben 521 Belgen hun geslachtsregistratie laten aanpassen in de burgerlijke stand. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Justitie.

Het aantal akten van aanpassing geslachtsregistratie in de burgerlijke stand klokte in Vlaanderen af op 295. In Wallonië waren er dat 179 en in Brussel 47.

In 2020 hadden 414 mensen hun genderidentiteit veranderd, zo meldde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in mei vorig jaar op basis van cijfers van het Rijksregister. Het ging daarbij om 205 transvrouwen en 209 transmannen. In 2019 registreerde het Rijksregister 524 officiële geslachtsveranderingen: 263 transvrouwen en 261 transmannen.

Sinds 1 januari 2018 en de transgenderwet zijn er geen medische criteria meer om de registratie te mogen aanpassen.