Beruchte sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee meteen te zien in trailer van serie over hun relatie

Op 2 februari komt de serie ‘Pam & Tommy’ op Disney+ uit. In acht afleveringen krijgen we het verhaal te zien van het korte en woelige huwelijk tussen Pamela Anderson en rocker Tommy Lee. De hoofdrollen zijn voor Lily James, die al meteen heel wat bloot laat zien en Sebastian Stan. De serie draait voornamelijk rond de beruchte sekstape van het koppel die vrijwel meteen de wereld rondging - en dat terwijl het internet nog maar in z’n kinderschoenen stond.