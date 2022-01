Ontsnapte maffiabaas na 20 jaar geklist door ... Google Streetview en opvallende kin

Gammino was geen kleine vis. Hij stond hoog op de Italiaanse most-wanted-lijst en niemand minder dan de beroemde maffia-aanklager Giovannni Falcone had hem eerder al in het vizier genomen voor drugsfeiten. Gammino was een ‘baas’ bij de Stidda, een Zuid-Siciliaanse maffiaclan actief in meer landelijke gebieden, in Agrigento. In de jaren 90 was de Stidda berucht vanwege een bloedig conflict met de Cosa Nostra, het grootste en bekendste Siciliaanse maffianetwerk.Veroordeeld voor moord en een rist andere maffia gerelateerde misdaden zat hij een levenslange celstraf uit in een gevangenis in Rome. In 2002 wist hij te ontsnappen toen die gevangenis dienst deed als filmset. Sindsdien ontbrak elk spoor, tot de Direzione Investigativa Antimafia (DIA), een Italiaanse politiedienst die zich specialiseert in de maffia, hem herkende op een Google Streetview-foto.

De arrestatie dateert al van 17 december, maar het nieuws werd pas nu bekendgemaakt door de Italiaanse krant La Repubblica. Francesco Lo Voi, de openbaar aanklager in Palermo, bevestigt de arrestatie. “Het is niet dat we onze dagen vullen met het doorploeteren van Google Maps om verdachten op het spoor te komen”, zegt hij aan The Guardian. “Maar eerder onderzoek had al uitgewezen dat hij in Spanje verbleef. We zaten op het goede spoor en Google Maps (Streetview is daar onderdeel van, red.) leverde de bevestiging.”

Kletsen

Via telefoontaps wist de Italiaanse politie al dat Gammino in Spanje verbleef, maar omdat hij alle contact met zijn familie verbroken had, liep dat spoor dood. Maar plots dook hij dus op in Google Streetview. Schijnbaar kletsend werd hij gefotografeerd voor El Huerto de Manu, een groente- en fruitwinkeltje in Galapagar, een stadje nabij Madrid. Vooral het opvallende litteken op de kin van de man deed belletjes rinkelen. Het winkeltje van ‘Manu’ had ook een restaurant, la Cucina De Manu. De specialiteit van de chef? Een traditioneel Siciliaans diner. Op het menu stond het aangeprezen in het lettertype van de maffiafilm The godfather. Op de Facebookpagina van het restaurant zagen de speurders ook dat in het restaurant een foto hing van Natuzza Evolo, een Italiaanse mystica. Op de dag van Gammino’s ontsnapping troffen speurders een brief van de organisatie van Evolo aan in zijn cel. Alle puzzelstukjes vielen op hun plaats: Manu is Gioacchino Gammino.

De maffiakok

Gammino is niet de eerste maffioso die door internettechnologie tegen de lamp loopt. Vorig jaar werd maffioso Mark Feren Claude Biart opgepakt in de Dominicaanse Republiek omdat hij video’s van zijn kookkunsten postte op Youtube. Biart werd al sinds 2014 gezocht wegens zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel in Nederland. Hij werkte in opdracht van ‘Ndrangheta, een maffia-organisatie actief in Calabrië. In zijn kookvideo’s was zijn gezicht nooit te zien, maar de speurders konden hem identificeren aan de hand van zijn opvallende tattoos.