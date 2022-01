Charles De Ketelaere meest waardevolle speler in Jupiler Pro League, ook vier Genkies in top tien

Charles De Ketelaere (20) is volgens een update van het gespecialiseerde Transfermarkt nu de meest waardevolle speler in de Jupiler Pro League: de kandidaat-Gouden Schoen wordt nu op 27 miljoen euro getaxeerd, een stijging met 2 miljoen euro. Nog opvallend: Sergio Gomez (Anderlecht) is de sterkste stijger en sprong van 3 naar 9 miljoen euro.

Transfermarkt specialiseert zich al jaren in de marktwaarde van spelers over de hele wereld, en wordt daarom vaak geconsulteerd in het voetbalwereldje. Donderdag heeft de website de marktwaarden in de Jupiler Pro League geactualiseerd, en daaruit blijkt dat Charles De Ketelaere nu alleen de meest waardevolle speler in onze competitie is. Zijn prijs wordt nu getaxeerd op 27 miljoen euro (vroeger 25 miljoen euro). Lang (25 miljoen) en Onuachu (20 miljoen) vervolledigen de top 3. Opvallend: van de vier meest waardevolle spelers in België, spelen er drie voor Club.

“Op 20-jarige leeftijd is De Ketelaere reeds een vast lid van de nationale ploeg en heeft hij de afgelopen maanden laten zien dat hij veel beter in staat is om zijn statistieken op te drijven”, zegt Bart Tamsyn van Transfermarkt. “Als hij deze ontwikkeling blijft bevestigen, zal deze waarde ook slechts een tussenstap zijn om nog hoger uit te komen naar het einde van het seizoen toe.” De kans dat CDK straks voor die prijs vertrekt, is evenwel klein: Club Brugge mikt op veel meer. De Ketelaere wordt intensief gevolgd door tal van Europese toppers. Hij staat onder andere op het lijstje van Leicester City en AC Milan, en volgens Spaanse media zou zelfs Real Madrid zijn situatie volgen. Een transfer komt er ten vroegste pas deze zomer.

De marktwaarde van Sergio Gomez (Anderlecht) steeg met 6 miljoen euro. — © Photo News

Gomez sterkste stijger

Verder ook opvallende devaluaties bij Club: Sowah (-2 miljoen) en Maouassa (-4 miljoen) worden gedevalueerd, net als Otasowie en Nsoki. Dat komt omdat het viertal afgelopen zomer duur ingekocht werd en nog niet kon bevestigen. Ook bij Anderlecht mogen ze zich in de handen wrijven: daar is Sergio Gomez (van 3 naar 9 miljoen euro) de sterkste stijger. Gomez lukte in 28 wedstrijden 6 doelpunten en 13 assists gemaakt en wordt in verband gebracht met een overstap naar een topcompetitie. Ten slotte maakt ook aanwinst Kacper Kozlowski (Union) zijn entree in de top 10: de middenvelder wordt op maar liefst 10 miljoen euro geraamd.

Top 10:

1) Charles De Ketelaere (Club Brugge, 27 miljoen euro)

2) Noa Lang (Club Brugge, 25 miljoen euro)

3) Paul Onuachu (Genk, 20 miljoen euro)

4) Hans Vanaken (Club Brugge, 16 miljoen euro)

5) Jhon Lucumi (Genk, 12 miljoen euro)

6) Yari Verschaeren (Anderlecht, 11 miljoen euro)

7) Kacper Kozlowski (Union, 10 miljoen euro)

8) Theo Bongonda (Genk, 9 miljoen euro)

9) Sergio Gomez (Anderlecht, 9 miljoen euro)

10) Daniel Munoz (Genk, 8,5 miljoen euro)