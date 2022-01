Niet nodig om met lege vliegtuigen te vliegen, verzekeren luchthavens

Het is helemaal niet nodig om lege vliegtuigen te laten vliegen om zo landingsrechten te kunnen behouden. Dat zegt luchthavenkoepel ACI Europe in een reactie op de ophef die ontstond nadat bekendraakte dat Lufthansa dit winterseizoen zo’n 18.000 onnodige vluchten uitvoert enkel en alleen om zijn tijdsslots te kunnen behouden. Zo’n 3.000 daarvan worden uitgevoerd door dochter Brussels Airlines.

Volgens de kranten van Mediahuis woensdag stuurde federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) een brief naar Europees commissaris voor Transport Adina Valean omtrent de problematiek. Hij noemt de huidige ­regeling zowel vanuit economisch als ecologisch standpunt volstrekt onbegrijpelijk en vraagt om de normen voor het gebruik van de slots verder te verlagen en maatschappijen alle mogelijke flexibiliteit te geven voor het plannen van hun vluchten.

LEES OOK. 18.000 nutteloze vluchten met amper passagiers de lucht in: “Volstrekt onbegrijpelijke regeling”

Maar volgens de luchthavenkoepel is de maatregel overbodig. ACI Europe wijst erop dat de Europese Commissie immers de mogelijkheid heeft verlengd waardoor luchtvaartmaatschappijen nog slechts 50 procent van hun slots moeten gebruiken om ze niet te verliezen. Vroeger was dat 80 procent.

En als om wat voor reden dan ook 50 procent niet haalbaar is, is er ook nog een uitzondering mogelijk, stelt ACI Europe. Die kan aangevraagd worden als vluchten naar een bepaalde bestemming niet rendabel zijn vanwege reisverboden en -beperkingen zoals verplichte quarantaines of isolatiemaatregelen. “De luchtvaartmaatschappijen zijn heel goed beschermd tegen de huidige periode van onzekerheid”, klinkt het. Door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus is het aantal reservaties weer fors teruggelopen.

Directeur Olivier Jankovic van de koepelorganisatie meent dat de berichten over de zogeheten spookvluchten de luchtvaartsector veel kwaad doen. Zo noemt milieubeweging Greenpeace de lege vluchten dan ook “absurd” en heeft ze het over “een nieuw dieptepunt voor de sector die met overheidssteun overeind wordt gehouden”.