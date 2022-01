Spaanse moeder opgepakt die haar kinderen ontvoerde en onderdook om vaccinatie te verhinderen

Een vrouw is in Spanje twee maanden lang met haar twee minderjarige zonen ondergedoken, om te verhinderen dat de kinderen tegen corona zouden worden ingeënt. De 46-jarige vrouw heeft zich nu bij de autoriteiten aangegeven en werd op bevel van een rechter aangehouden, zo melden de krant El Pais en andere media op gezag van gerechtelijke kringen.

De verwikkelingen rond het gezin uit Sevilla haalden wekenlang de krantenkoppen in Spanje en zorgden voor opschudding. In een geschil tussen de ouders, die gescheiden zijn, had het gerecht de vader, die de kinderen wil laten vaccineren, in het gelijk gesteld. De moeder, een lerares, was op 4 november 2021 spoorloos verdwenen met haar zonen van 12 en 14 jaar oud. In december deed de vader aangifte tegen zijn ex. Op de ontvoering van eigen kinderen staan in Spanje celstraffen tot vier jaar. Het hoederecht werd volgens mediaberichten aan de moeder ontnomen nadat ze ondergedoken was.

De aanhouding gebeurde naar verluidt woensdag. In een gesprek met El País bekritiseerde de advocaat van de vrouw haar aanhouding. “Er bestaat geen vluchtgevaar”, zei hij. In december had de advocaat het verzet van zijn cliënte tegen de vaccinatie verdedigd. De entstof heeft “talrijke zware nevenwerkingen”, beweerde de raadsman tegenover de krant. Deskundigen verzekeren echter dat kinderen de vaccins goed verdragen.

Volgens officiële cijfers is in Spanje al een derde van de 3,3 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar oud een eerste keer gevaccineerd.