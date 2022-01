CO2-meter geeft tijdens persconferentie Overlegcomité alarmerende waarden aan

Tijdens de persconferentie van het Overlegcomité donderdag was er wat ongerustheid in de perszaal. Op tv was het niet te zien, maar de CO2-meter die in de zaal hangt gaf alarmerende waarden aan.

De persconferentie van het Overlegcomité duurde bijna anderhalf uur en bij het kabinet van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) zullen ze blij geweest zijn dat het afgelopen was. De CO2-meter die in de perszaal van de Wetstraat 16 hangt, gaf namelijk erg hoge waardes aan. De CO2-meter gaf eerst zo’n 700 ppm aan. Naarmate er meer journalisten, fotografen, ministers en medewerkers in zaal toekwamen, gingen de waardes de hoogte in. Op een bepaald moment gaf de CO2-meter meer dan 1.000 ppm aan.

Ter vergelijking: voor de horeca wordt de drempelwaarde van 900 ppm gehanteerd. Als die waarde overschreden wordt, moet de uitbater compenserende maatregelen nemen. Denk dan aan ventilatie of, luchtdesinfectie om een luchtkwaliteit te verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

“Er was duidelijk paniek bij de medewerkers van premier De Croo”, vertelt onze reporter. “Op tv was het waarschijnlijk niet te zien, maar de medewerkers begonnen aan fotografen te vragen om de zaal te verlaten zodat de waarde zou zakken. Maar het getal op de CO2-meter bleef stijgen.” Tegen het einde van de persconferentie gaf de meter zelfs meer dan 1.200 ppm aan. “De perszaal zit enkele verdiepingen onder de grond. Een raam openzetten kunnen ze daar niet. Iedereen was dus redelijk ongerust.”

De CO2-meter in de perszaal van de Wetstraat 16 gaf alarmerende waarden aan. — © HH

