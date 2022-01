Houthalense drugsdealer twee dagen na elkaar betrapt

Een 44-jarige Houthalenaar hangt achttien maanden cel boven het hoofd voor het dealen van drugs op twee carpoolparkings. In juli vorig jaar betrapte de politie hem twee dagen na elkaar. De man verblijft momenteel in de gevangenis.

De verdachte is zelf een gebruiker en maakte in het verleden al kennis met justitie toen hij onder invloed met de auto reed. Op 26 juli was het opnieuw prijs. Op de carpoolparking in Houthalen-Helchteren was te zien hoe hij coke en hash dealde. Beurtelings parkeerde een wagen naast zijn auto om via het open raam drugs en geld uit te wisselen.

De politie ontving een anonieme melding en betrapte de veertiger op heterdaad. Een onmiddellijke huiszoeking leverde geen drugs op. Na verhoor kon de man beschikken.

Het maakte weinig indruk op hem. De volgende dag verplaatste hij zijn werkterrein naar de carpoolparking van Diepenbeek. Opnieuw kwam er een melding bij de politie binnen. Deze keer ging het niet over drugs, maar wel omdat de Houthalenaar zich masturbeerde in zijn wagen en zo openbare zedenschennis pleegde.

Aangekomen aan zijn wagen troffen de agenten er 40,9 gram cocaïne en 1,5 gram hash aan, net zoals een precisieweegschaal en 700 euro cash in aan. Over zijn broek op de enkels, geen nieuws.

De betichte betwistte het dealen en zei met een enorme verslaving te kampen. Op korte tijd gaf hij dan 2.000 euro uit aan cocaïne en 250 euro aan hash en marihuana. Verder onderzoek van zijn gsm en de daaropvolgende identificatie van zes afnemers maakten duidelijk dat hij wel degelijk dealde.

Zijn advocaat, Rogier Engelbosch, wees erop dat zijn cliënt in een depressie was gesukkeld en nu tot het inzicht was gekomen om zich te laten helpen. “Hij beseft dat hij zijn gezin in de steek gelaten heeft.” De raadsman opperde om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen, waarbij de betichte zich laat behandelen voor zijn drugsprobleem.

Vonnis op 20 januari.