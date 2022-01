Van Ranst: “Evenveel nieuws als Sinterklaas die zegt dat er geen stoute kindjes zijn”

Het Overlegcomité bekrachtigde enkel de heropening van de scholen op 10 januari. Voor de rest blijft de situatie voorlopig zoals ze is. Van Ranst was wel te spreken over het feit dat Sciensano-woordvoerder Steven Van Gucht mee aan tafel mocht aanschuiven en ook op de persconferentie aan bod kwam om de huidige situatie toe te lichten. “Wij lezen elke dag de rapporten. Het is daarom ook niet slecht dat onze boodschap af en toe een wat groter forum krijgt”, aldus Van Ranst, die eraan toevoegde dat op die manier ook wat voorstellen van de GEMS die het uiteindelijk niet hebben gehaald toch werden meegedeeld.

Ondertussen blijkt meer en meer dat de omikronvariant minder ziekmakend zou zijn, iets wat Van Gucht ook aanhaalde in zijn presentatie. Daarom zou die variant, volgens Van Ranst, wel eens de oplossing voor de coronacrisis kunnen worden “als de variant dominant wordt wereldwijd”. Maar, voegde hij er in één adem aan toe, “de coronacrisis heeft ons geleerd om het onverwachte te verwachten”.