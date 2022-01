Biden noemt Trump bedreiging voor democratie tijdens herdenking bestorming Capitool

Biden windt er geen doekjes om wanneer hij zijn speech start. “Een jaar geleden werd hier de democratie aangevallen. Onze grondwet lag onder vuur. De hulpdiensten hebben toen de rechtstaat gered. We hebben dat overwonnen”, zei hij. “Een president wilde de machtsovergang bemoeilijken. Hij faalde. En het mag nooit meer gebeuren. Hier zat Abraham Lincoln ooit. Cleo, het standbeeld hier, neemt alles waar wat hier gebeurt. Alles.”

“Sluit je ogen. Keer terug naar 6 januari. Wat zie je? Mensen die rellen, vernietigen. Mensen die ons uit elkaar willen spelen. Het gebeurde zelfs niet tijdens de burgeroorlog.”

“Mensen gebruikten onze vlag als wapen. Ze sloegen met brandblussers op agenten. Een agent noemde het zelfs een middeleeuwse slag. Hij vond het angstaanjagender dan zijn dienst in Irak. Ze riepen zelfs op om de vicepresident op te hangen.”

“En wie zagen we niet? De president. Hij was aan het genieten vanop een afstand.”

“We moeten die pijnlijke geschiedenis niet uit de weg gaan. Sterke naties kijken de waarheid in de ogen. Hier is de waarheid: een ex-president heeft leugens verspreid. Hij verkiest macht boven de grondwet. Hij kan niet aanvaarden dat hij verloren heeft. En daar staat hij alleen in. 81 miljoen Amerikanen wilden dat hij verloor.”

“Het is niet meer de partij van de Bushes en Lincoln’, zegt Biden over de republikeinse partij. ‘Maar ik wil wel nog met hen samenwerken. Het gaat over welke natie we willen zijn. De weg vooruit is die van de waarheid. We moeten die erkennen en omarmen.”

“Wat dacht je op de verkiezingsdag? Het is je burgerplicht. U heeft dan uw mening gegeven. De verkiezingen van 2020 waren een democratisch hoogtepunt. Nog nooit stemden zoveel Amerikanen. Ondanks de pandemie. Burgers verdienen applaus, geen aanval.”

“Als de oud-president wil valsspelen om te winnen. Dan is dat fout. Achteraf doen alsof de verkiezing vervalst is, is fout. Zelfs rechters die hij zelf benoemde telden de stemmen. Niemand wijzigde de resultaten bij hertelling. Laat ons duidelijk zijn: zelfs voor de eerste stem geteld werd, had hij al een verhaaltje klaar. Het was een scenario. Hij is geen oud-president. Hij is een gefaalde oud-president. Hij verloor in een eerlijke verkiezing.”

“Denk na: van alle verkiezingen. Op hetzelfde stembiljet is enkel de presidentsverkiezing fout? En de andere niet? Dat dacht u niet.”

“Waren de bestormers patriotten? Nee. Dat waren de mensen die gingen stemmen. De mensen die de stemmen telden. De hulpverleners die hier toen werkten. Zelfs als je verliest, hou je van je land.”

“Ze kwamen hier niet voor Amerika. Ze kwamen hier voor een man. Vruchteloos. Het werk hier ging door. Het is voor ons, de mensen. We moeten de democratie staande houden. Vergis u niet: we leven in een moment van reflectie in de geschiedenis. Autocratie of democratie? Van China naar Rusland: ze vinden democratie geen succesvol model. Ze wedden dat Amerika zoals hen gaat worden. Een autocratie. Dat is niet zo. Dat geloof ik niet. Dat is niet hoe we zijn, dat is niet hoe we ooit gaan zijn.”

“Onze voorvaders, hoe imperfect ze misschien zijn, hadden een idee. Dat is de kern van de Amerikaanse waarden. De vorige president staat ver af van die waarden.”

“De pijn en littekens van die dag, leeft door tot vandaag. We vechten voor de ziel van Amerika. We zullen ook winnen. Ik weet hoe moeilijk democratie is. Laat ons het volgende hoofdstuk van de democratie schrijven. 6 januari als dag van de hergeboorte. Ik zal dit land beschermen. De wil van de mensen moet gerespecteerd worden. Ik geloof dat de president moet verenigen, niet verdelen. Het gaat over ons, niet over mij. We zijn een land van mensen, niet van vorsten of keizers. We zijn een natie onder God. Onverdeelbaar.”

Kamela Harris beet de spits af. “Ik was toen niet alleen vice president elect, maar ook een burger’, zegt ze. Ze was in Washington op het moment van de bestorming. Zelf was ze niet in het capitool, maar in haar gedachten zat ze bij haar collega’s. Die moesten onderduiken.

Harris: “De bestormers vochten tegen alles wat Amerika voor staat, vindt Harris. Wat op het spel staat is het recht om ons leven te organiseren volgens de grondwet. We kunnen ons niet laten leiden door mensen die het willen over boord gooien en geloven in leugens.”

“In gesprekken met jongeren wijs ik er op dat de sterkte van democratie de rechtstaat is. Dat iedereen kan gaan stemmen. Corruptie is er ontoelaatbaar. De sterkte van democratie geeft kracht aan de mensen. De zwakte is: wanneer we niet weerbaar zijn en er voor vechten, faalt het.”

Harris dankt de hulpverleners die op 6 januari bij het capitool waren. Ze toont ook haar medelijden met het overlijden van diegene die die dag stierven.

“De Amerikaanse geest wordt getest. Het wordt niet gemakkelijk. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan. We moeten samenwerken om de democratie te beschermen.”

Daarna kondigde ze Biden aan. Volgens haar is hij de man die het land door die moeilijke tijd kan gidsen.

