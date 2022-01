Belgische Zanevska is in Melbourne geen partij voor ex-nummer één Osaka: “Onder de indruk van haar kracht”

Na afloop gaf Zanevska toe zich een “beetje verloren te voelen”. “Dit was niet bepaald de manier waarop ik wilde spelen. Ik was heel, heel, heel, heel (sic) nerveus want het was de eerste keer dat ik op zo’n baan mocht stappen. En ik was onder de indruk, ook al was de sfeer ongelofelijk. Ik speelde niet goed maar de fans waren geniaal. Ze moedigden mij aan en ik kende toch ook goeie momenten. Zelfs Naomi heeft voor mij geapplaudisseerd. Ik was erg onder de indruk van haar kracht. Ze zette mij meteen onder druk vanaf het begin van het punt. Normaal ben ik het die graag zo speelt. Nu stond ik tegenover iemand die daar een stokje voor stak. En ik vond geen oplossingen.”

Hoewel de score duidelijk was, heeft Zanevska wel genoten van de ervaring. Ze ziet het als een deel van haar groeiproces. “Na de match zei ik onmiddellijk tegen mijn coach dat ik graag nog een derde set had gespeeld, en een vierde en een vijfde”, lacht ze. “Want ik heb het spel ondergaan, heb haar de wet laten dicteren. Als ik beter wil doen, moet mijn percentage eerste opslagen omhoog, moet ik er meer staan op de eerste slagen en meer variatie in mijn spel brengen. Het was vandaag Kerstmis in Oekraïne (haar geboorteland, red) maar niet het moment om geschenken uit te delen. Ik ben wel blij dat ik deze kans kreeg want dit jaar wordt een echte uitdaging aangezien ik nog meer topspeelsters zal tegenkomen. Ik heb kunnen merken dat ik nog ver verwijderd ben van dat niveau, maar ik ga er alles aan doen om progressie te maken.”

© ISOPIX