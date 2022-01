Ongerustheid door gasgeur in Diest

Woensdag rond 11 uur is er ongerustheid geweest door een gasgeur in de Turnhoutsebaan in Diest. Aan de overzijde van het station staan een aantal leegstaande woningen die moeten wijken voor een nieuwbouwproject. Vanop het voetpad was er een sterke gasgeur. De rijbaan werd tijdelijk afgesloten. Bij nazicht door de brandweer bleek er in de kelder van een gebouw een scheur te zitten in een koperen gasleiding. Naar alle waarschijnlijkheid hebben dieven de leidingen willen afrukken niet wetende dat de gaskraan nog niet was afgesloten. De brandweer heeft het pand verlucht en de gastoevoer afgesloten. De politie stelt een onderzoek in. maw