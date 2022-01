Organisatie legt wereldbeker slalom van Zagreb tijdens competitie stil

De wereldbekermanche slalom voor mannen in het Kroatische Zagreb is donderdag geannuleerd terwijl de eerste run volop aan de gang was. Door de slechte staat van de piste besloot de organisatie in te grijpen.

“Vanwege de ongunstige omstandigheden en met het oog op de veiligheid, heeft de jury beslist de slalom voor mannen vandaag te annuleren”, bevestigde de Internationale Skifederatie FIS.

De wereldbekermanche had eigenlijk woensdag moeten plaatsvinden maar werd toen al met een dag uitgesteld vanwege de slechte weersomstandigheden. Donderdag konden negentien skiërs hun eerste run afwerken, waarna de wedstrijd werd stopgezet. Armand Marchant stond als 25e geprogrammeerd maar hoefde de latten dus niet aan te binden.

De piste in de Kroatische hoofdstad is er slecht aan toe na dagen van hoge temperaturen. Dinsdag konden de vrouwen er wel skiën en ging de winst in de slalom, in moeilijke omstandigheden, naar de Slovaakse Petra Vlhova.

Dit weekend hebben de skiërs afspraak in het Zwitserse Adelboden voor een reuzenslalom (zaterdag) en slalom (zondag).

Begin 2020 was Armand Marchant in de slalom van Zagreb goed voor een vijfde plaats, zo beste resultaat tot dusver in de wereldbeker alpijnse ski. Vorige maand skiede de slalomspecialist in het Franse Val d’Isère naar de zevende plaats.