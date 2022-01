Vandenbroucke legt uit waarom zelftesten niet gratis zijn

LEES OOK. Van Gucht: “Piek tot 125.000 besmettingen en 1.000 opnames per dag verwacht”

Waarom maken we zelftesten niet gratis? Dat wilde Vandenbroucke na afloop van het Overlegcomité toch even toelichten. Volgens de minister worden de zelftesten massaal ter beschikking gesteld in supermarkten. “Je koopt ze daar voor 3 euro - 3,5 euro. Wij kunnen geen terugbetalingsysteem maken in supermarkten zoals dat is voor medicatie bij de apotheken. Terugbetalen gaat dus niet. Maar we willen het aanbod wel organiseren in de supermarkten. Daarnaast is er ook een aanbod in de apotheken. Dat tussen 6 en 8 euro.”

Maar Vandenbroucke verduidelijkt ook dat mensen met een laag inkomen recht hebben op vier zelftesten per persoon per twee weken en dat aan 1 euro per stuk. Dat is specifiek het geval voor mensen die een inkomen brutojaarinkomen hebben van 20.700 euro. En per persoon ten latste komt daar nog eens 3.800 euro bij.

