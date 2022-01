Premier Tech verhuist als cosponsor van wielerteam Astana naar de ploeg van Hermans en Froome

Wielerploeg Israel Start-Up Nation verandert dit jaar van naam. Het team uit de WorldTour, dat onder meer Ben Hermans en Chris Froome in de rangen heeft, wordt omgedoopt tot Israel - Premier Tech. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Premier Tech is een technologiebedrijf met basis in Canada. Vorig jaar was het cosponsor van het Kazachse Astana. De enige Israëlische ploeg in de WorldTour bestaat sinds 2015 en maakt sinds 2020 deel uit van de elite, toen voor het eerst als Israel Start-Up Nation.

Het team heeft vier Belgen in de rangen met naast Hermans ook Jenthe Biermans, Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck. Viervoudig Tourwinnaar Froome is de grootste naam. Met de Deen Jakob Fuglsang en de Italiaan Giacomo Nizzolo werden voor 2022 twee toppers toegevoegd aan het team.