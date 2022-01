Rusland en Canada staan in de halve finales van de ATP Cup

Rusland heeft donderdag in Sydney onder leiding van Daniil Medvedev (ATP 2) de halve finales van de ATP Cup bereikt. De Russen versloegen in groep B Italië in de laatste groepswedstrijd met 2-1. Medvedev, vorig jaar de winnaar van de US Open, trok de stand gelijk nadat Roman Safiullin (ATP 167) het eerste enkelspel had verloren. In het beslissende dubbel pakten de Russen de winst. Later op de dag plaatste ook Canada zich in groep C voor de halve finales.

Rusland en Italië stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van het landentoernooi. De Russen wonnen toen met 2-0. De uitblinker vorig jaar, Andrey Rublev (ATP 5), ontbrak dit jaar, maar toch won Rusland deze week van Frankrijk (2-1) en Australië (3-0).

Tegen Italië kwam de titelverdediger op achterstand door een nederlaag van Safiullin tegen Jannik Sinner (ATP 10) in twee sets (7-6 (8/6) en 6-3). Kopman Medvedev hield zijn land in de race door Matteo Berrettini (ATP 7) daarna te verslaan in drie sets (6-2, 6-7 (5/7) en 6-4).

In het beslissende dubbel wonnen Sinner en Berrettini de eerste set met 7-5, maar daarna trokken Medvedev en Safiullin het laken naar zich toe met 6-4 in de tweede set en winst met 10-5 in de supertiebreak.

Canada had in groep C voldoende aan een zege tegen Duitsland. Denis Shapovalov (ATP 14) en Felix Auger-Aliassime (ATP 11) zorgden voor de overwinningen in de enkelduels tegen Jan-Lennard Struff (ATP 51) en Alexander Zverev (ATP 3). Shapovalov haalde het met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-3. Auger-Aliassime verrast Zverev met 6-4, 4-6 en 6-3.

Woensdag plaatsten Polen en Spanje zich al voor de halve finales. De affiches bij de laatste vier zijn Polen-Spanje en Rusland-Canada.