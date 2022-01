Onderaannemer van Limburg.net ‘vergeet’ wissel ophaaldatum karton in Hasseltse binnenstad

“Vroeger werd het karton op woensdagavond opgehaald, dat zou nu woensdagochtend worden. Maar één dag later staat het er nog”, klinkt het bij de ontevreden handelaars. “Nu het ook nog geregend heeft, ligt dat er nogal slordig bij overal.”

Betreurenswaardig

“Als we na heel veel uitleg en overtuiging van de handelaars moeten vaststellen dat de eerste ophaling in het kader van Optima al achterwege blijft, dan is er een serieus probleem”, zegt schepen Laurence Libert (Open VLD). “We hebben, ook op vraag van onze handelaars in de binnenstad, de ophaling veranderd van woensdagavond naar woensdagochtend. Op die manier rijden er ’s avonds geen vrachtwagens door de binnenstad meer wat vooral in de zomermaanden toch als erg hinderlijk werd ervaren door mensen die op de terrasjes rustig iets eten of drinken of gewoon in de stad wandelen. Daarom zou de papierophaling voortaan op woensdagochtend gebeuren. De handelaars kunnen hun kartonafval dan vanaf dinsdagavond 18.00 uur, na sluitingstijd, buiten zetten en voor de winkels woensdagochtend opengaan, is alles weg. Dat is dus al bij de eerste ophaling verkeerd gelopen. Zeker in volle soldenperiode valt dat dubbel op in de stad omdat het verpakkingsafval op deze momenten natuurlijk groter dan ooit is. Het is betreurenswaardig dat alle inspanningen schijnbaar alleen maar opleveren dat het klachten van ontevreden handelaars en horeca-uitbaters regent. We hebben donderdagochtend meteen onze eigen ploegen van de reinigingsdiensten op pad gestuurd om het karton weg te halen.”

Menselijke fout

“Het klinkt bijzonder knullig maar onze onderaannemer heeft deze ophaalronde vergeten op de planning te zetten”, zegt Kris Somers van Limburg.net. “Bijzonder vervelend voor de handelaars en de stad Hasselt zelf. We bieden aan beiden dan ook onze excuses aan. Toen we er lucht van kregen, hebben we meteen ook zelf nog vrachtwagens gestuurd om de stadsdiensten bij te springen. Dit gaat geen tweede keer gebeuren en tegelijk hebben we al aan de stad laten weten dat we hen alle kosten die zij gemaakt hebben voor de ophaling, zullen vergoeden.”(dj)