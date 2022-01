Gestolen oplegger met elektrische apparatuur uit Sint-Truiden leeg teruggevonden

De oplegger die in Sint-Truiden werd gestolen bij het transportbedrijf PH Logistics, is donderdagochtend leeg teruggevonden. Ook de trekker werd in de loop van de dag gevonden. De daders zijn weg met de lading elektrische apparatuur.

De dieven sloegen toe in de nacht van maandag op dinsdag. De nachtmagazijniers waren toen aanwezig in het transportbedrijf in de Groenstraat in Sint-Truiden. “Toen de chauffeur dinsdagmorgen rond 5 uur aankwam om de lading te vervoeren, stelde hij vast dat de vrachtwagen met oplegger weg was”, zegt zaakvoerder Pieter Hendrickx. “Die bleek gestolen nadat we heel wat zoekwerk hadden verricht. Nooit gedacht. We zitten al 30 jaar op deze industriezone en hadden dit nog nooit meegemaakt.”

De vracht bestond uit elektrische huishoudtoestellen. De waarde moet nog worden geïnventariseerd, maar zeker is wel dat het de meest waardevolle vracht was die op dat ogenblik klaar stond voor transport.

Tracking

“Wij sluiten geen enkele piste uit, maar het is opvallend dat net deze vrachtwagen gestolen werd. Via de OBU (on-board-unit/kastje tolheffing) die in de vrachtwagens geïnstalleerd is, kwamen we te weten dat de vrachtwagen na het verlaten van ons terrein nog gesignaleerd werd in Hakendover en vervolgens in Haasrode-Bierbeek. Vermoedelijk reed hij via de E40 richting Brussel, maar helaas raakten we daar het spoor dinsdagvoormiddag bijster.”

“Via de politie werden wij ook op de hoogte gebracht dat de vrachtwagen gesignaleerd was via het ANPR-cameranetwerk. Ik ben alle parkings en afritten in die buurt gaan afrijden, maar nergens de vrachtwagen gevonden. In de voormiddag kregen wij een bericht van een bevriende collega dat hij de trekker met oplegger met reclame van Impermo rond 6 uur had opgemerkt. Hij merkte op dat Roemeense nummerplaten op de trekker hingen.”

Oplegger

Donderdagochtend werd de oplegger teruggevonden aan industriezone Cargovil op de Woluwelaan in Vilvoorde. Op de laadruimte hingen wel nog originele nummerplaten. De laadbak was opengebroken en de elektro was weg. Donderdagnamiddag werd ook de trekker teruggevonden in Schaarbeek. “Dit dankzij Renault Trucks die de digitale tachograaf wist uit te lezen via het 4G-netwerk”, zegt Hendrickx. “De dieven hadden de onze nummerplaten van de trekker gehaald en er een andere Belgische nummerplaat aangehangen. Wellicht zullen we in de komende dagen de ware toedracht van deze bizarre diefstal kennen.”