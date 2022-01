Hasseltse verzamelaar van kinderporno heeft namaak kinderbillen in huis

Een 35-jarige Hasselaar is betrapt met ruim 120 gigabyte aan kinderpornobestanden in huis. Ook troffen de speurders er allerhande masturbatiemateriaal aan, onder meer in de vorm van kinderbillen. De man is nu veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel.

Speurders kwamen de man op het spoor via een internationaal onderzoek. Aan de hand van zijn IP-adres merkten ze hoe de dader massaal kinderporno downloadde en weer verspreidde. Tijdens een huiszoeking op 2 juni vorig jaar gaven de familieleden aan niets af te weten waar de betichte zich mee bezighield. Zijn moeder verklaarde dat haar zoon altijd op zijn kamer zat, geen sociaal contact had, niet werkte en enkel naar beneden kwam om te eten. In de slaapkamer, die voor de huisgenoten verboden terrein was, vond de politie een aanzienlijke hoeveelheid hardware en masturbatiemateriaal zoals kinderbillen. Hieruit bleek dat de man in amper 31 dagen tijd voor 120 gigabyte aan kinderporno had gedownload en voor 22,7 gigabyte had verspreid.

Behandeling

De diplomaloze Hasselaar gaf uiteindelijk toe in bulk het bezwarend materiaal van het internet af te halen. “Voor hem was het een verslaving”, aldus de procureur op het proces. De dertiger probeerde de meubelen nog te redden door te stellen dat hij de kinderporno niet verspreidde. Maar de rechter zag het anders omdat de man de standaardinstellingen van het uitwisselingsprogramma gewijzigd had waardoor er sprake was van een ongelimiteerde uploadsnelheid. Een psychiater stelde een schizofrene stoornis en nog andere persoonlijkheidsproblemen bij de paranoïde betichte vast.

Een intensieve behandeling dringt zich bijgevolg op. Voor zijn persoonlijkheidsstoornis en seksuele problematiek moet de werkloze Hasselaar nu een behandeling volgen. Doet hij dat niet, dan verdwijnt hij voor 18 maanden achter de tralies. Eveneens is hem een totaalverbod met minderjarigen opgelegd. De dader verliest voor vijf jaar zijn rechten. Ook zijn gedurende vijf jaar alle activiteiten met minderjarigen voor hem verboden. De proceskosten van 750 euro zijn voor zijn rekening.