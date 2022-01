Lanakenaar (39) overleden aan alcohol en drugs: mogelijk gevaarlijke xtc-pillen in omloop

Een 39-jarige man uit Lanaken is op nieuwjaarsdag dood aangetroffen in zijn appartement vlakbij het Molenweideplein. De Lanakenaar stierf aan een combinatie van alcohol en drugs. In het onderzoek naar zijn dood zijn meerdere arrestaties verricht. Het Parket Limburg waarschuwt dat er mogelijk gevaarlijke xtc-pillen in omloop zijn.

De man werd in de voormiddag dood aangetroffen in zijn bed. De Lanakenaar woont In de Bruel in het centrum van Lanaken. Het overlijden van de 39-jarige man werd verder onderzocht. Het Parket Limburg stelde een wetsgeneesheer aan om de omstandigheden te analyseren. “Uit de eerste vaststellingen van de wetsgeneesheer blijkt een combinatie van alcohol en drugs de oorzaak te zijn van het overlijden. Inmiddels werden een aantal arrestaties verricht in het dossier”, zegt parketmagistraat Katrien Truyen.

Het onderzoek is nog volop lopende. Zo wordt nagegaan vanwaar de drugs komen en welke de inhoud was van de xtc-pillen. Het Parket Limburg waarschuwt voor risicovolle en gevaarlijke xtc-pillen.

maw