Lommel tovert 1 hectare braakliggende grond om tot kleine wildernis

De derde Kleine Wildernis in Lommel komt aan de straat Hoeverstee in een woonbuurt in Kattenbos. “Een bevraging bij de buurtbewoners bevestigde dat er een grote vraag is naar een speelomgeving in het groen”, stelt Lommels schepen van Milieu en Natuur Joris Mertens (CD&V). “Ook een ontmoetingsplaats werd naar voren geschoven als belangrijk. Daarom namen we de beslissing om een nieuwe Kleine Wildernis uit te tekenen en een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap Natuur en Bos.”

Bloemenweides

Een braakliggend terrein van maar liefst 1 hectare in het midden van de wijk zal worden gebruikt om de Kleine Wildernis ‘Hoeverstee’ te realiseren, stelt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “De inrichting is voorzien vanaf het voorjaar 2022 en bevat een speelbosje, natuurlijke speelelementen, een speelweide, bloemenweides, een boomgaard, een pluk- en moestuin, petanquevelden en natuurlijk verschillende zit- en ontmoetingsplekken. Niet alleen de bewoners, maar ook dieren zoals de Veldparelmoervlinder zullen zich thuisvoelen in dit nieuwe stukje speelnatuur.”

Barrier

Een vierde Kleine Wildernis staat trouwens ook al op de planning. “Die wordt later dit voorjaar gerealiseerd aan basisschool De Klimtoren in Lommel-Barrier”, aldus de burgemeester. De totale projectkost in Kattenbos is geraamd op 40.000 euro, waarvan 15.000 euro gesubsidieerd wordt via het ‘Natuur in je buurt’-programma van het Agentschap voor Natuur en Bos. “De minister sprak alvast haar waardering uit voor de manier waarop we als stad met de buurt samenwerken. Niet alleen voor de creatie van een nieuwe groene ontmoetingsplek met ecologische waarde, maar ook voor de verbinding die we maken met het initiatief Mooimakers waarbij de inwoners zich engageren om de plek proper te houden.” (gvb)