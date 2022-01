Gevecht tussen junks in Hasseltse flat: veertiger in ziekenhuis

De vechtpartij is te situeren in het Hasseltse drugsmilieu. In een appartement kregen een veertiger en een 34-jarige man een hoogoplopende ruzie, waarbij de jongste naar een mes greep. De 40-jarige Hasselaar werd, toen de ruzie bekoeld was, voor verzorging naar het Jessa Ziekenhuis gebracht. De 34-jarige Hasselaar werd ook meegenomen maar dan richting politiegebouw, waar hij door politie LRH wordt ondervraagd over de feiten. Hij zit in een politiecel.

Na overleg met het parket zijn het labo en ook een wetsgeneesheer naar de flat gegeaan om het verdere onderzoek te voeren.

dj