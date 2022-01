Vandaag zit het Overlegcomité opnieuw samen om de huidige coronasituatie te evalueren. Als het van werkgeversorganisatie VOKA afhangt, is het tijd om telewerken af te schaffen. Ook vraagt de Limburgse Kamer van Koophandel om de coronabarometer uit te rollen. Op die manier komt er weer structuur in de economie, want vandaag zitten we met een jojobeleid, klinkt het.