Nog meer regen verwacht, wachtbekkens open in Herk-de-Stad . — © TV Limburg

De komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Heel wat Limburgers krijgen dan een flashback naar de wateroverlast van afgelopen zomer. Op sommige plaatsen is de waterstand hoog, dat is zo het geval bij de rivier de Herk. De situatie wordt nauw op de voet gevolgd, maar volgens de burgemeester van Herk-de-Stad Bert Moyaers hoeven we ons geen zorgen te maken.