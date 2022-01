Toon Aerts durft niet aan Belgische driekleur te denken: “Normaal rijden we na Wout voor de tweede plaats”

Toon Aerts kroonde zich tot Belgisch kampioen in Kruibeke in 2019 en eindigde sindsdien nog twee keer op het podium met zilver en brons. “Wout is zondag de topfavoriet”, is hij realist. “Maar de strijd om de tweede plaats ligt open.”

Winnen lukt moeilijk voor Toon Aerts, maar met de zege in de Urban Cross in Kortrijk en in de Wereldbeker in Zonhoven zette de Baloise Trek Lion wel twee mooie wedstrijden op zijn palmares. Verder grossiert Aerts in de ereplaatsen en toonde hij de voorbije wedstrijden dat hij heeft gepiekt naar de kampioenschappen.

“Neen, ik verken het parcours vandaag niet in Middelkerke. Het is te ver van huis”, lachte hij. “Liever houd ik me aan mijn gewone voorbereiding richting een cross. Het is al een zware periode geweest de voorbije weken, dan vind ik een rustdag richting het BK iets belangrijker dan zo’n verre verplaatsing. Misschien zal ik zaterdag nog verkennen, maar dat is verre van zeker. Wellicht houd ik het gewoon op een extra rondje verkennen op zondag zelf.”

Aerts staat aan de leiding in het klassement van de X2O Badkamers Trofee, eindigde woensdag als derde en zondag als vijfde in Hulst. “Die wedstrijd in Nederland gaf me wel de nodige bevestiging”, zei hij. “Na een lange inhaalwedstrijd slaagde ik er nog in om naar voren te rijden en als vijfde te eindigen, en dat op een parcours dat niet meteen mijn ding is. Het gaf me het nodige vertrouwen, ook in Herentals liep het goed en eindig ik toch voor andere jongens zoals Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans.”

© BELGA

“Geen typische zandcross”

“Wout is zondag de topfavoriet, dat kan je niet ontkennen”, vond hij. “We rijden waarschijnlijk achter hem voor een tweede plaats. Maar als er dan iets gebeurt, kijk naar Hulst, het kan snel gebeuren, dan wil ik de eerste zijn die klaar staat om mijn kans te grijpen en een gooi te doen naar de titel. Gebeurt dat niet, dan is zilver nog altijd een mooie medaille.”

Aerts kent het parcours in Middelkerke niet. “Het is een zandparcours, maar geen typische zandcross, hoor ik van verschillende mensen. Ik heb er alleszins geen schrik van. In het verleden heb ik al bewezen dat ik in het zand uit de voeten kan. Sinds het BK in Koksijde (vierde in 2018, red.), wat wellicht mijn minst goede cross in het zand was, gaat het alleen maar beter en won ik al twee keer in Zonhoven. Ik heb alleszins geen schrik van het zand.”

Zijn tactiek is simpel. “Ik ga proberen om zo lang mogelijk met Wout mee te gaan, zonder mij te forceren”, eindigde hij. “Op die manier kan ik al wat tijd pakken. Als je Wout een eindje kan volgen, heb je toch al die seconden verzameld ten opzichte van je rivalen.”