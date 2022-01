Challengertoernooi in Bendigo zit erop voor Zizou Bergs: Peltenaar verliest in enkel- en dubbelspel

Enkele uren na zijn nederlaag in het enkelspel heeft Zizou Bergs ook in het dubbelspel zijn duel verloren op het Challengertoernooi in het Australische Bendigo (hard/58.320 dollar).

De 22-jarige Peltenaar verloor, aan de zijde van de Italiaan Flavio Cobolli, in de tweede ronde (kwartfinale) na 54 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) van de Italiaan Thomas Fabbiano en de Rus Dmitri Popko. Bergs en Cobolli waren als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Eerder op de dag verloor Bergs (ATP 192) in de derde ronde van het enkelspel in Bendigo in drie sets (6-0, 5-7 en 7-6 (7/5)) van de Fransman Hugo Grenier (ATP 150), het derde reekshoofd.

Maasmechelaar Ruben Bemelmans slaagde er donderdag wel in zich te plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel in Bendigo. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur werd in twee sets (6-3 en 6-4) gewonnen van de Australiër James McCabe en Matthew Christopher Romios. Bemelmans en Masur zijn samen het eerste reekshoofd.