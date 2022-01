Kimmer Coppejans verliest enkelmatch en geeft forfait voor dubbel in Traralgon

Kimmer Coppejans (ATP 208) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het enkelspel op het Challengertoernooi in het Australische Traralgon (hard/58.320 dollar). De 27-jarige Hammenaar, het elfde reekshoofd, verloor na twee uur en 25 minuten tennis in drie sets (6-4, 6-7 (6/8) en 6-1) van de Amerikaan Mitchell Krueger (ATP 169), het zesde reekshoofd.

Coppejans had later op de dag in Australië nog in actie moeten komen in de eerste ronde van het dubbelspel, aan de zijde van de Fransman Geoffrey Blancaneaux, maar het duo gaf forfait voor hun partij tegen de Australiërs Calum Puttergill en Dane Sweeny, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staan.

In het vrouwentoernooi van Traralgon verloor Marie Benoit in de eerste ronde van het dubbelspel, aan de zijde van de Zuid-Koreaanse Sujeong Jang, na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-4) van het Amerikaans-Indonesische paar Catherine Harisson/Aldila Sutjiadi. Benoit (WTA 277) werd in het enkelspel dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Russin Anastasia Zakharova (WTA 226).