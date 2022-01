Ligt overdaad aan de basis van de problemen van Mathieu van der Poel? “Lang gedacht dat het niet voor hem geldt, en hijzelf ook”

“Er wordt weleens over het hoofd gezien hoeveel druk er op die jongen staat”, aldus Nederlands bondscoach Gerben de Knegt in een interview met De Telegraaf. “Er wordt door de buitenwacht altijd maar van hem verwacht dat hij overal en altijd presteert. Of hij te veel hooi op zijn vork heeft genomen de afgelopen jaren? Ik heb heel lang gedacht dat het niet voor hem geldt, en hijzelf ook. We moeten echter constateren dat in alle wielerdisciplines die hij doet de concurrentie sterker wordt. Dat vergt ook weer meer van Mathieu. Het is niet dat hij zomaar een fiets pakt en overal het goud ophaalt. Het is niet onmogelijk om de disciplines (weg, veld en mountainbike, red.) te combineren, maar hij zal zijn keuzes nog gerichter moeten maken.”

© Getty Images

De Knegt wordt zelf ook heen en weer geslingerd door gemengde gevoelens.

“Ik zie hem graag mountainbiken en we hebben nog iets goed te maken op de Olympische Spelen in Parijs 2024”, doelt de bondscoach op het ontbrekende plankje tijdens de MTB-race in Tokio waar Van der Poel door een keiharde val voortijdig de wedstrijd verliet. “Maar met het oog op Parijs is dat ook niet zomaar een missie die je er even bij doet. Hij zal zich moeten kwalificeren, en goed moeten voorbereiden. Als ik het voor het zeggen had, zou hij dan een voorjaar op de weg moeten laten schieten. Maar ik begrijp ook wel dat het belangrijk is voor zijn ploeg (Alpecin-Fenix, red.) dat hij rijdt.”