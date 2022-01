MNM-presentator Robin Keyaert papa geworden van dochtertje

Hij had nog maar net het nieuws bekendgemaakt tijdens een aflevering in Switch. Nu al mag MNM-presentator Robin Keyaert (27) samen met zijn vriendin Jade hun dochtertje verwelkomen. Voor Ingeborg Sergeant is het meteen haar eerste kleinkind.

Het kindje kwam ter wereld op oudejaarsavond. Met een snoezige foto deelt de presentator het nieuws met de wereld: “Jade en ik kregen een kindje. Ruby. Ze is zalig. 31.12.21.” Keyaert zelf kondigde de komst van het kleintje een dag vroeger pas aan in het programma Switch waarin hij te gast was voor de specials met bekende Vlamingen tijdens de kerstvakantie.

Keyaert is de zoon van artiestenmanager Roland Keyaert en Ingeborg Sergeant. Die laatste was onlangs ook te gast in het programma Het huis, waarin ze al verklapte dat ze oma zou worden. Robin zelf is vier jaar samen met zijn vriendin Jade en is sinds 2020 te horen bij MNM.