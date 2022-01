Walter Roelants wordt klaargemaakt voor repatriëring na val in Dakar: “Een operatie is niet dringend”

Walter Roelants bracht de nacht door op dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis in Riyad. Zijn toestand is stabiel. Een operatie is niet dringend. Van zodra het bloed uit zijn longen is, wordt hij gerepatrieerd. Organisator ASO bereidt die thuiskomst voor, samen met Roelants’ team en zoon Axel.

Een stuk na middernacht verliet Axel Roelants het ziekenhuis in Riyad. Na een gesprek met de chirurgen en specialisten was er toch een gevoel van opluchting. “Samen met de teammanager heb ik vannacht, toen we alle resultaten bekeken en besproken hadden, het ziekenhuis verlaten”, zegt Axel Roelants. “Mijn vader heeft de nacht doorgebracht op intensieve zorgen. Dit wordt gedaan om hem constant te monitoren op onder andere inwendige bloedingen.”

Na een gesprek met enkele chirurgen en met dokter Toon Claes in Herentals kwam er, naar omstandigheden, goed nieuws. “De breuk van ruggenwervel D8 is een mooie breuk zoals dokters dat wel eens willen omschrijven. Concreet betekent dat dat we ons geen zorgen hoeven te maken over verlamming. Er is wel een operatie nodig, maar die is niet dringend. Wat de breuk in de nek betreft, dat vraagt geen vervolg. Mijn vader zal lang moeten rusten. Een operatie is niet nodig. Vooraleer er sprake is om papa naar huis te repatriëren moet het bloed volledig uit zijn longen verdwenen zijn. In samenspraak met organisator ASO en het team bekijken we alle pistes om hem zo snel als mogelijk naar huis te laten komen”, besluit Axel Roelants.