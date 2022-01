Realityster (31) verdiende hopen geld door haar scheten te verkopen maar moet met pensioen na ziekenhuisopname

Stephanie Matto (31) brak in 2017 internationaal door met haar deelname aan het realityprogramma 90 days fiancé maar verdient intussen de kost met OnlyFans en… het verkopen van haar winden in potjes. En dat laatste is een lucratief handeltje: naar eigen zeggen verdiende Stephanie 50.000 dollar per week met haar scheetjes. Om zo veel mogelijk te ‘produceren’ volgde de dertiger een strikt dieet van bonen, eieren, proteïneshakes en ander vezelrijk voedsel. Maar door dat dieet moet ze nu ook vroegtijdig en gedwongen met pensioen nadat ze symptomen van een hartaanval kreeg.

Twee maanden geleden kreeg de New Yorkse met Tsjechische roots het idee om haar winden te verkopen aan de vele volgers die ze op sociale media en OnlyFans heeft. “Ik kon niet geloven hoe groot de vraag was”, klinkt het. “Ik denk dat veel mensen in het geheim een fetisj hebben.”

Om de vraag bij te houden, at Stephanie vooral muffins, bonen, eieren en dronk ze meerdere proteïneshakes per dag. En ze ontdekte ook dat haar winden beter roken door te experimenteren met eten. “Smoothies zijn het best”, weet Stephanie. “Kool en proteïneshakes niet echt.”

Plots begon de jonge vrouw handenvol geld te verdienen met haar handeltje. Maar ze kreeg ook veel negatieve reacties en zelfs doodsbedreigingen. “Mensen zeiden dat ik beter mijn leven zou beëindigen. Ik probeer daar geen aandacht aan te schenken.” Stephanie vindt dat mensen niet zouden moeten bekritiseerd worden door hun persoonlijke keuzes. “Zeker als die keuzes niemand kwaad berokkenen.”

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar haar persoonlijke keuzes leverden haar wel een tripje naar de spoedafdeling op toen ze plots steken in de borst kreeg. “Ik kon amper ademhalen en sloeg in paniek”, aldus de ex-realityster die dacht dat ze een hartaanval kreeg. Ze belde onmiddellijk een vriend die haar naar het ziekenhuis bracht.

Tegen de dokters vertelde ze niks over haar handel, maar ze was wel eerlijk over haar speciaal, vezelrijk dieet. En dat bleek ook de boosdoener: Stephanie had geen hartaanval maar “intense pijnen door opgebouwd gas in haar lichaam”. Ze kreeg de raad om haar voedingspatroon te veranderen, maar daarmee stuikte ook haar handelsimperium in elkaar.

Toch blijft Stephanie niet bij de pakken zitten. In die twee maanden verdiende ze meer dan 200.000 dollar met haar winden en ze is van plan dat geld te investeren. “Ik werk nu aan digitale kunst die iets met winden te maken heeft. Een deel van het geld gaat ook naar een organisatie die onderzoek doet naar prikkelbare darmsyndroom.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(pjv)