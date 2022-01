Verkoop van speed pedelecs gedaald in 2021

Het voorbije jaar werden 12.377 speed pedelecs ingeschreven in ons land. Dat zijn ruim 200 stuks, of 1,7 procent, minder dan in 2020. Tegenover 2019 was er zelfs een daling van bijna 8 procent, meldt mobiliteitsfederatie Traxio. De markt lijkt stilaan verzadigd – zij die interesse toonden hebben er een gekocht – en volgens Traxio zal het vooral afhangen van de verbeterde weginfrastructuur om nieuwe kopers aan te trekken.