Recordaantal Belgen ging afgelopen jaar op zoek naar pensioeninformatie op mypension.be

Vorig jaar is een recordaantal van net geen 2,5 miljoen Belgen op zoek gegaan naar informatie over hun pensioen op de website mypension.be. Dat meldt de Federale Pensioendienst donderdag. Het gaat om een stijging met 30 procent op jaarbasis.

Precies 2.487.028 Belgen surften in 2021 naar mypension.be om meer informatie te krijgen omtrent hun (toekomstig) pensioen. Dat is 30 procent meer dan in 2020, toen het nog ging om 1.920.894 Belgen.

De pensioendienst haalt twee redenen aan voor deze stijging: enerzijds de toenemende naamsbekendheid van mypension.be en anderzijds het feit dat meer en meer burgers vertrouwd raken met het gebruik van de eID en Itsme om op een veilige manier in te loggen.

Profiel

Vooral toekomstig gepensioneerden nemen een kijkje op mypension.be (71 procent). De website is daarnaast ook vooral populair bij mensen met een gemengde loopbaan (47 procent), tegenover slechts 19 procent van alle werknemers en 10 procent van alle zelfstandigen.

De meeste surfers zijn tussen 56 en 65 jaar oud (33 procent), maar 45 procent is jonger dan 55. Bovendien steeg het aantal bezoekers onder de 25 met meer dan 150 procent en werd ook bij de leeftijdscategorie 26-35 jaar een stijging met meer dan 50 procent genoteerd.

In de toekomst zal mypension.be nog verder uitgebreid worden. Zo zal de simulator voorzien worden van de mogelijkheid om de impact van een overstap naar het statuut als zelfstandige te simuleren. Daarnaast zal de pensioenaanvraag ook geïntegreerd worden in mypension.be.