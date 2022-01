In dit ‘hotel’ met asielzoekers zit Novak Djokovic nog zeker tot maandag vast: “Niemand staat boven de wet”

Novak Djokovic blijft nog zeker tot maandag in Australië. Pas dan wordt er een uitspraak verwacht in het beroep tegen zijn uitzetting uit het land vanwege visaproblemen.

LEES OOK. Medelijden met Novak Djokovic is niet aan Rafael Nadal besteed: “Hij kende de gevolgen, dit is zijn eigen keuze”

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is wel een voorwaarde om Australië in te mogen. Djokovic meldde dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen en stapte daarna in het vliegtuig naar Melbourne, maar hij werd bij aankomst tegengehouden op het vliegveld. Volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet voldoende bewijs leveren voor zijn medische vrijstelling. Djokovic heeft een rechtszaak aangespannen om uitzetting te voorkomen.

Volgens de Australische premier Scott Morrison werd er inderdaad niet voldoende bewijs geleverd van de medische vrijstelling die Djokovic verkreeg. Hij benadrukte ook dat “niemand boven de regels staat” en er daarom voor de tennisser geen uitzondering gemaakt kan worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Serviër zit voorlopig in een quarantainehotel in Melbourne, waar de nummer één van de wereld tussen de asielzoekers verblijft. Djokovic zal daar nog tot maandag zitten. Zijn advocaten hebben ervoor gepleit om de zaak tot dan te laten aanslepen, kwestie van voldoende tijd te hebben om genoeg bewijs te verzamelen om de Serviër in Australië te houden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

© AFP

‘Gelukkig’ krijgt hij wel alle steun van zijn fans Down Under. Die kwamen protesteren aan het gebouw waar de Serviër verblijft en ook op de luchthaven, wat hen een glimp van Djokovic opleverde. Die maakte een hartjesgebaar en deelde kusjes uit richting zijn fans.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP