Ongevaccineerde en ‘halftijdse’ superster Kyrie Irving viert rentree in NBA en is meteen van goudwaarde voor Brooklyn

De Amerikaanse basketballer Kyrie Irving, die weigert om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, heeft zijn eerste speelminuten van dit seizoen gemaakt in de NBA. De 29-jarige Irving speelde met 22 punten direct een belangrijke rol in de gewonnen uitwedstrijd bij de Indiana Pacers (121-129). “Het was geweldig om weer op het veld te staan”, zei Irving, die zichtbaar geëmotioneerd na afloop zijn shirt aan zijn vader Drederick gaf.

De Amerikaan, geboren in Australië, mag sowieso geen wedstrijden spelen in New York, de thuisbasis van de Brooklyn Nets. In New York staan de autoriteiten niet toe dat ongevaccineerden aan indoorsport doen. Dat betekent dat Irving, zolang hij geen vaccin heeft genomen, niet voor de Nets kan uitkomen in thuiswedstrijden.

De clubleiding besloot in oktober dat Irving geen onderdeel van de ploeg is zolang hij slechts op parttimebasis (in uitwedstrijden) inzetbaar is. Vanwege een groot aantal coronabesmettingen binnen de selectie besloten de Nets onlangs om Irving toch weer bij de groep te halen. “We hadden ook spelers voor tien dagen kunnen vastleggen, maar waarom zouden we dat doen als we zelf al iemand hebben die voor ons kan spelen?”, zei coach Steve Nash. “Dat zijn ook parttime-spelers.”

In Indianapolis tegen de Pacers speelde Irving zijn eerste wedstrijd sinds juni vorig jaar. In bijna 32 minuten kwam hij tot 22 punten, 4 assists en 3 rebounds. Ploeggenoot Kevin Durant was met 39 punten de topscorer.

“Zoals ik eerder al zei: dit is geen ideale situatie”, aldus Irving. “Ik hoop nog steeds dat we tot een soort collectieve overeenkomst kunnen komen binnen deze competitie, om alles inzake COVID-19 en vaccins wat makkelijker te maken.”

Uitslagen:

Denver - Utah 109 - 115

Boston - San Antonio 97 - 99

Indiana - Brooklyn 121 - 129

Portland - Miami 109 - 115

Sacramento - Atlanta 102 - 108

Milwaukee - Toronto 111 - 117

Minnesota - Oklahoma City 98 - 90

Charlotte - Detroit 140 - 111

Orlando - Philadelphia 106 - 116

Washington - Houston 111 - 114

Dallas - Golden State 99 - 82

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Chicago 71,4 35 25 10

2. Brooklyn 66,7 36 24 12

3. Milwaukee 62,5 40 25 15

4. Miami 61,5 39 24 15

5. Philadelphia 56,8 37 21 16

6. Cleveland 55,3 38 21 17

7. Toronto 51,4 35 18 17

8. Charlotte 51,3 39 20 19

9. Washington 50,0 38 19 19

10. Boston 47,4 38 18 20

11. New York 47,4 38 18 20

12. Atlanta 45,9 37 17 20

13. Indiana 35,9 39 14 25

14. Detroit 19,4 36 7 29

15. Orlando 17,9 39 7 32

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 78,4 37 29 8

2. Phoenix 78,4 37 29 8

3. Utah 73,7 38 28 10

4. Memphis 64,1 39 25 14

5. Dallas 52,6 38 20 18

6. LA Lakers 51,3 39 20 19

7. LA Clippers 50,0 38 19 19

8. Denver 50,0 36 18 18

9. Minnesota 47,4 38 18 20

10. San Antonio 40,5 37 15 22

11. Sacramento 40,0 40 16 24

12. Portland 37,8 37 14 23

13. Oklahoma City 35,1 37 13 24

14. New Orleans 34,2 38 13 25

15. Houston 28,2 39 11 28

Programma van donderdag:

New York - Boston

Memphis - Detroit

New Orleans - Golden State

Phoenix - LA Clippers