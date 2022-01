Medelijden met Novak Djokovic is niet aan Rafael Nadal besteed: “Hij kende de gevolgen, dit is zijn eigen keuze”

Novak Djokovic is ‘the talk of town’ in tennisland nadat de nummer één ongevaccineerd naar Australië vloog met een medische uitzondering, maar er sindsdien vastzit door visaproblemen. Rafael Nadal staat niet meteen te trappelen om het op te nemen voor zijn rivaal.

De Serviër kwam woensdag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn visum. Hij mag het land voorlopig niet in. De titelverdediger op de Australian Open mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Volgens de Australische premier Scott Morrison werd er inderdaad niet voldoende bewijs geleverd van de medische vrijstelling die Djokovic verkreeg. Hij benadrukte ook dat “niemand boven de regels staat” en er daarom voor de tennisser geen uitzondering gemaakt kan worden.

Op beelden van Australische televisiezenders was donderdag te zien hoe Djokovic werd overgebracht naar een quarantainehotel van de overheid in Melbourne. Daar wacht hij momenteel op een vlucht om het land uit te worden gezet, al is de tennisser nog in beroep gegaan tegen de beslissing. Een rechter zal zich vandaag nog buigen over het verzoek van de Serviër.

“Laat je vaccineren”

Uiteraard kreeg Rafael Nadal vragen over de heisa rond Djokovic, die Down Under zijn 21ste grandslamtoernooi zou kunnen winnen. Een absoluut record.

“Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat ik geloof in wat mensen zeggen die bezig zijn met medicijnen. Als die zeggen dat het noodzakelijk is dat we ons laten vaccineren, dat moeten we ons laten vaccineren. Dat is mijn mening. Ik heb corona gehad. Ik ben dubbel gevaccineerd. Als je dit doet, dan heb je geen enkel probleem om hier te spelen.”

“De wereld heeft al genoeg afgezien door deze pandemie om de regels niet te volgen”, deelde de Spanjaard een steek uit richting de nummer één van de wereld. “Als hij echt wil, dan kan hij hier in Australië zonder enig probleem spelen. Novak heeft een andere route gekozen, wat zijn eigen beslissing is. Iedereen heeft daar recht op, maar daar hangen gevolgen aan vast. Natuurlijk vind het niet leuk wat er gebeurt op dit moment en ergens vind ik het spijtig voor hem. Maar aan de andere kant: hij kende de voorwaarden maanden geleden al. Dit is zijn eigen keuze.”

Oud-tennisser Sam Groth sprak eerder al zijn verbazing uit over de beslissing de 20-voudig grandslamkampioen toch toe te laten. Volgens hem is de uitzondering als “spugen in het gezicht van iedereen in de staat Victoria en Australië”. “Je bent bereid om te zeggen dat je een vrijstelling hebt, maar niet om te zeggen waarom? Het is zieke hypocrisie. Ik hou er helemaal niet van”, schreef Groth.

Ook actieve tennissers spraken zich uit over de zaak die Australië bezighoudt. “Ik denk dat als ik niet was ingeënt, ik geen vrijstelling zou krijgen”, zei dubbelspecialist Jamie Murray, de broer van Andy Murray. “Ik vind het gewoon heel interessant, dat is alles wat ik ga zeggen”, zo hield de Australiër Alex de Minaur zich op de vlakte.