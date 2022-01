David Goffin start 2022 met nederlaag tegen nummer 88 van de wereld

Goffin verloor in de tweede ronde van de Slovaak Alex Molcan (ATP 88) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 40 minuten, maar werd op het einde van set twee een tijd onderbroken door de regen. De 31-jarige Luikenaar was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde van het enkelspel.

In het dubbelspel is Goffin wel nog aan zet, aan de zijde van de Bulgaar Grigor Dimitrov. Ze kijken in de tweede ronde (achtste finales) de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Pakistaan Aisam Ul Haq Qureshi in de ogen, die als zesde reekshoofd vrij waren in de eerste ronde.

Melbourne vormt het eerste ATP-toernooi waar Goffin sinds vorige zomer in actie komt. De Belgische nummer 1 maakte eind augustus een einde aan zijn seizoen 2021 nadat hij op de US Open in de eerste ronde verloor van de Amerikaan Mackenzie McDonald, en hierbij sukkelde met een blessure aan zijn linkerknie.