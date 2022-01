België in “maximale fase van epidemie” volgens barometerproject van coronacommissaris

De niveaus worden voorgesteld door coronacommissaris Pedro Facon. De conceptbarometer zou duidelijke mijlpalen moeten aangeven voor de maatregelen die moeten worden genomen om de epidemie in te dammen. Volgens het model dat momenteel op tafel ligt en met de laatste cijfers van Sciensano is de derde fase van het risiconiveau bereikt.

LEES OOK. Overlegcomité volgt experts weer niet: wat kunnen we dan wel verwachten? (+)

Niveau 1 gaat uit van minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag en minder dan 300 bedden op de intensieve zorg. Niveau 2 wordt geactiveerd tussen de 65 en 149 opnames per dag en tot 500 bedden op intensive care. Bij overschrijding van deze cijfers wordt niveau 3 geactiveerd, wat overeenkomt met de huidige situatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten, en tussen activiteiten: zittend en passief publiek (theater of bioscoop), zittend en actief publiek (zaalvoetbal of wedstrijd in eerste klasse) of actief publiek (dansen binnen of festival buiten). De maatregelen worden gekoppeld aan het soort activiteiten en het niveau van het virus, zoals verplichte ventilatie, een coronapas of het beperken van het aantal bezoekers. De maatregelen moeten nog aan bod komen binnen het Overlegcomité, in overleg met de verschillende betrokken sectoren.

LEES OOK. Nieuw coronabeleid wordt aanslag op portemonnee: “Jezelf beschermen wordt soms onhaalbaar duur” (+)

De bedoeling is dat de barometer een echte roadmap wordt om jojomanagement te vermijden, maar het zou geen puur mechanisch instrument worden. “Er moet altijd plaats zijn voor politieke overwegingen binnen het Overlegcomité”, verduidelijkt het Coronacommissariaat.