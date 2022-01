Facebookfoto’s doen geruchten over relatie tussen Aaron Blommaert en Gloria Monserez weer aanwakkeren

Facebook, nergens goed voor. Of dat zullen Aaron Blommaert (19) en Gloria Monserez nu toch denken: de geruchten over een relatie tussen de zanger/acteur en de Ketnet-wrapster deden al langer de ronde, maar foto’s van een gezamenlijk kerstfeestje op het sociale netwerk die werden opgemerkt door Het Laatste Nieuws doen die nu weer aanwakkeren.

Blommaert speelt mee in Familie en doet ook meisjesharten sneller slaan als zanger van boyband BOBBY, Monserez kan u kennen van Ketnet-programma’s als ‘Ik u ook’ en ‘Helden’ en zal later dit jaar mee het nieuwe seizoen van ‘Hotel Römantiek’ presenteren.

De geruchten dat de twee een koppel zouden vormen, doen al langer de ronde in het showbizzwereldje. Maar aangezien ze die beiden wilden ontkennen noch bevestigen, bleef dat officieel een mysterie. Maar nu enkele foto’s van de twee samen aan de kerstdis van de familie Blommaert op Facebook verschenen, klinken die geruchten weer wat luider. “Of de twee een koppel zijn? Dat wil ik bevestigen noch ontkennen. Privé is privé”, reageert het managementbureau van Blommaert in Het Laatste Nieuws. Meteen daarna werden de beelden offline gehaald.

LEES OOK. ‘Hotel romantiek’ verandert van zender én gezichten: Sven de Leijer krijgt “perfecte match” Gloria Monserez aan zijn zijde