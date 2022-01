Eerste Overlegcomité van het jaar maakt balans van omikrongolf op: weinig veranderingen op til

Ook voor het Overlegcomité is het derde coronajaar aangebroken. Donderdag vanaf 9.30 uur maken de federale regering en de deelstaten voor het eerst dit jaar een stand van zaken op. Grote koerswijzigingen lijken er niet op til te staan. Daarvoor bestaat nog te weinig duidelijkheid over de precieze impact van de oprukkende omikronvariant, luidt het.

Gezondheidsinstituut Sciensano meldde woensdag dat het aantal coronabesmettingen in de laatste week van vorig jaar met 79 procent is gestegen. De kroniek van de aangekondigde golf is zich dus volop aan het ontrollen, maar het is nog steeds niet duidelijk wat de impact van de heel besmettelijke, maar minder ziekmakende omikronvariant op de ziekenhuizen kan zijn. Daar is de toename vooralsnog minder groot, maar de ziekenhuizen zitten nog steeds op hun tandvlees en ook een mildere variant kan de druk snel opvoeren indien het aantal besmettingen explodeert.

Het Overlegcomité, dat in een hybride vorm in het Egmontpaleis en via videoverbindingen zal plaatsvinden, zal proberen de situatie en de risico’s zo nauwgezet mogelijk in kaart te brengen, mogelijk met inbreng van wetenschappers. De bestaande maatregelen worden tegen het licht gehouden, maar een regeringsbron verwacht vooral “veel stabiliteit” op dit vlak. “Er is een redelijk groot draagvlak voor de maatregelen zoals ze nu bestaan”, stelt een andere bron.

Advies experts

Uit lekken in de media blijkt dat de experts van de GEMS in hun advies wel een aantal kleinere verstrengingen bepleiten. Zo suggereren ze een halvering van de capaciteit op het openbaar vervoer en het tijdelijke schrappen van de wekelijkse terugkeerdag op het werk. Daarnaast hameren de experts opnieuw op het strikte naleven van de huidige voorzorgsmaatregelen: contacten beperken, afstand houden en mondmaskers dragen, goede ventilatie ...

“Sensibilisering over de risico’s van omikron” wordt ook een belangrijke boodschap van dit Overlegcomité, bevestigt een regeringsbron. “Minder ziekmakend betekent niet dat het een onschuldig virus is.” Zeker nu de quarantaine- en testregels voor gevaccineerden uit noodzaak versoepeld worden, dient herhaald te worden dat de voorzorgsmaatregelen van cruciaal belang blijven om het aantal besmettingen te beperken. Daarnaast blijft de boostercampagne de belangrijkste verdedigingslinie: 1 op 2 volwassenen heeft intussen de prik gehad.

Het Overlegcomité zal voorts bekrachtigen dat de scholen maandag opnieuw kunnen openen. Terwijl ook in het onderwijs de quarantaineregels voor klassen versoepeld worden, leggen de experts van het GEMS ook voor het onderwijs opnieuw de klemtoon op het belang van mondmaskers, ventilatie, bubbels, et cetera. Samen met de uitrol van het vaccin voor kinderen moet dit regime vermijden dat de vijfde golf wordt aangejaagd vanop de schoolbanken en de speelplaats.

Cultuursector

Eind vorig jaar moest het Overlegcomité onder druk van de Raad van State de sluiting van de cultuursector terugdraaien. En terwijl het overleg op het Egmontpaleis zijn gang gaat, buigt het rechtscollege zich ook over de klachten van de bowling- en snookerzalen. Tegen die achtergrond beraadt het Overlegcomité zich donderdag een eerste keer over een nieuw schakelplan waar het coronacommissariaat volop mee bezig is en dat meer voorspelbaarheid en perspectief moet bieden in deze aanslepende coronatijden.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hadden daarover de voorbije dagen al overleg met de cultuursector. Het plan zou uitgaan van een aantal drempels voor evenementen met publiek, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de epidemiologische situatie en de druk op de ziekenhuizen, maar ook met de status van het publiek (zittend of staand) en de specifieke kenmerken van de zalen en andere plaatsen waar evenementen plaatsvinden.

Een en ander vereist nog meer schaafwerk en overleg, maar de bedoeling is nog steeds dat op het tweede Overlegcomité van midden januari een concreter plan op tafel wordt gelegd.